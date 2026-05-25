Sonne satt: Sommerliche Aussichten in Berlin und Brandenburg

Berlin - Zum Wochenstart bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg freundlich und warm.

Auch am Pfingstmontag herrscht in Berlin sonniges Ausflugswetter. © Fabian Sommer/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dominiert am Montag und Dienstag meist die Sonne, dazu steigen die Temperaturen teils bis auf hochsommerliche Werte.

Der Montag verläuft überwiegend sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad, begleitet von einem schwachen bis mäßigen Nordwestwind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf etwa 12 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung.

Auch am Dienstag setzt sich das sonnige Wetter fort. Die Temperaturen klettern noch etwas weiter nach oben und erreichen 27 bis örtlich 31 Grad. Dazu frischt der Nordwestwind mäßig auf, vereinzelt sind auch Windböen möglich.