Bis zu 34 Grad: Pfingstferien starten mit Sommerhitze

München - Das hochsommerliche Wetter in Bayern setzt sich zum Beginn der Pfingstferien nahtlos fort. Im Süden kann es vereinzelt zu Gewittern kommen.

Die Ferientage erreichen Bayern mit ordentlich Hitze im Gepäck – doch gebietsweise sollte man den Himmel im Blick behalten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es bis Donnerstag sonnig bleiben, bei Temperaturen von teils über 30 Grad.

Nur am Dienstagabend und Mittwoch kann es in Südbayern zu Regen und Gewittern kommen, hieß es. Es werde schwacher Wind hauptsächlich aus Norden erwartet.

Heute soll es laut DWD sonnig werden, mit einzelnen Quellwolken. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad, am Großen Arber bis 22 Grad, in Südbayern können es sogar 33 Grad werden.

In den Alpen soll es einige Quellwolken geben, überall soll es aber trocken bleiben. Viel Sonnenschein wartet auch am Dienstag, mit bis zu 34 Grad.

In den Alpen kann es am Nachmittag zu Gewittern kommen, Quellwolken kommen dann in ganz Bayern gegen Abend auf. Die Nacht zum Mittwoch wird entsprechend wolkig und aus den Alpen kann auch mal ein Schauer in den Norden ziehen.