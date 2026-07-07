Hitze kehrt nach Bayern zurück: Jetzt wird's wieder über 30 Grad

München - Das Wetter hat den Menschen in Bayern eine Erholungspause nach der Superhitze gegönnt. Auf Tage mit Regen und kühleren Temperaturen folgt ab Dienstag nun wieder Hochsommer.

Die Hitze holt Bayern wieder ein. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Es wird sehr warm", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Dienstag sollen die Temperaturen bis auf 32 Grad am Untermain und an der Donau steigen. Es soll teils noch bewölkt sein, aber auch reichlich Sonnenschein geben.

Am Mittwoch zieht laut DWD erneut eine kleine Kaltfront durch den Freistaat. Die soll dafür sorgen, dass die Temperaturen bayernweit unter der 30-Grad-Marke bleiben. Am wärmsten könnte es mit 28 Grad am unteren Main werden. Bereits in der Nacht auf Mittwoch sollen im Nordosten des Freistaats Regentropfen fallen. Am Tag rechnen die Meteorologen dann in Niederbayern mit Schauern oder Regen.

Ab Donnerstag kehrt der Vorhersage nach hochsommerliches Wetter zurück: mit reichlich Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 31 Grad östlich des Spessarts. Am Freitag könnte es verbreitet mehr als 30 Grad geben.