Trotz Wolken: Nächste Hitzewelle lässt in NRW nicht lange auf sich warten
Von Stefanie Pfleger
Essen - Nordrhein-Westfalen muss sich in den kommenden Tagen auf viele Wolken einstellen, bevor die Temperaturen wieder über 30 Grad steigen.
Am Montag ist es im Nordosten stark bewölkt, in Ostwestfalen fällt zeitweise etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ansonsten bleibt es meist trocken.
Die Höchsttemperaturen erreichen am Rhein bis zu 30 Grad, im Bergland werden bis zu 22 Grad erreicht. Dazu weht ein frischer Wind, im Norden und im Bergland sind zeitweise starke Böen möglich.
In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel weiter stark bewölkt, im Nordosten kann etwas Regen fallen. Am Dienstag zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt.
Zunächst bleibt es trocken, am Abend sind in Westfalen wiederholt Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad.
Ab Mittwoch zeigt sich das Wetter wieder von seiner besseren Seite, nämlich freundlicher und sonniger. Richtung Wochenende knacken die Temperaturen dann erneut die 30-Grad-Marke.
Titelfoto: Ulf Zimmermann/dpa