Berlin und Brandenburg: Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Berlin - Berlin und Brandenburg starten wechselhaft in die Woche mit vielen Wolken, Regen und teils kräftigem Wind.

Am Montag und Dienstag sind in der Hauptstadtregion viele Wolken am Himmel zu sehen. © Patrick Pleul/dpa

Am Montag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stark bewölkt bis bedeckt, von Westen her setzt verbreitet Regen ein. Am Nachmittag gehen die Niederschläge in Schauer über.

Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad, der Westwind weht mäßig bis frisch und frischt in Schauernähe böig auf. Am Abend lässt der Regen von Nordwesten her vorübergehend nach.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt. Aus Nordwesten zieht erneut Regen auf, bei Tiefstwerten von 18 bis 15 Grad und mäßigem Westwind.

Am Dienstag ist es erneut stark bewölkt bis bedeckt mit gebietsweisem Regen und Schauern. Nach Süden hin gibt es im Tagesverlauf lokale Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 24 Grad, in der Niederlausitz bis 26 Grad. Der Westwind weht mäßig bis frisch und wird tagsüber böig, in Schauernähe sind stürmische Böen möglich.