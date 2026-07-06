Wechselhafter Start in Bayern: Ab Dienstag wird es wieder sommerlich

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Regen, Sonne, Wind – der Wochenstart in Bayern hat vieles zu bieten. Doch Badewetter mit Temperaturen bis 30 Grad lassen nicht lange auf sich warten. Wo es besonders sonnig wird.

Von Jana Renkert

München - Der Freistaat Bayern startet mit einem wechselhaften Montag in die neue Woche.

Wechselhaft startet die neue Wetter-Woche in Bayern, doch schon bald soll sich vermehrt die Sonne durchsetzen.
Wechselhaft startet die neue Wetter-Woche in Bayern, doch schon bald soll sich vermehrt die Sonne durchsetzen.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen zunächst vielerorts Wolken auf, örtlich sind noch Schauer und vereinzelte Gewitter möglich. Erst später setzt sich demnach zunehmend die Sonne durch.

Die Temperaturen steigen laut DWD auf 21 Grad in den kühleren Regionen und bis auf 30 Grad am unteren Main.

Dazu weht ein frischer Wind. In den Bergen sind stürmische Böen möglich.

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Bereits am Dienstag setzt sich das ruhige Sommerwetter laut DWD wieder stärker durch. Sonne und Wolken wechseln sich zwar ab, Regen bleibt aber meist aus.

Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad im Vogtland und 32 Grad im Raum Aschaffenburg.

Auch am Mittwoch bleibt es überwiegend trocken. Während sich am östlichen Alpenrand noch einige Wolken halten können, scheint im übrigen Freistaat häufig die Sonne.

Die Temperaturen erreichen erneut 23 bis 30 Grad. Allerdings bleibt der Wind auch in den kommenden Tagen spürbar und kann vor allem in Böen kräftig ausfallen.

Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa + WetterOnline

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