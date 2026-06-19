Hitze-Warnung fürs Wochenende: Erst fast 40 Grad, dann Unwetter?

Deutschland - Am Wochenende wird es in einigen Teilen Deutschlands extrem heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer anhaltenden Hitzewelle sowie vor örtlichen Gewittern und Unwettergefahren.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Wochenende vor hohen Temperaturen und auftretenden Gewittern. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Vor allem im Nordwesten, im südwestdeutschen Bergland und in den Alpen müssen die Menschen von Freitagmorgen bis in die Nacht zum Samstag mit kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen von bis zu 70 km/h rechnen.

In anderen Teilen Deutschlands wird hingegen eine "starke bis sehr starke Wärmebelastung" erwartet, die voraussichtlich bis Montag anhalten wird. Örtlich können dennoch weiterhin vereinzelte Gewitter auftreten.

Im Laufe des Freitags klettern die Temperaturen vor allem im Westen und Südwesten auf hochsommerliche 30 bis 38 Grad. Auch in den übrigen Landesteilen werden schwülheiße 30 bis 35 Grad erwartet.

Im äußersten Norden und an den Küsten bleibt es hingegen etwas kühler.

Dort sorgt ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlichen bis südwestlichen Richtungen für Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad.