Hitze-Warnung fürs Wochenende: Erst fast 40 Grad, dann Unwetter?
Deutschland - Am Wochenende wird es in einigen Teilen Deutschlands extrem heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer anhaltenden Hitzewelle sowie vor örtlichen Gewittern und Unwettergefahren.
Vor allem im Nordwesten, im südwestdeutschen Bergland und in den Alpen müssen die Menschen von Freitagmorgen bis in die Nacht zum Samstag mit kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen von bis zu 70 km/h rechnen.
In anderen Teilen Deutschlands wird hingegen eine "starke bis sehr starke Wärmebelastung" erwartet, die voraussichtlich bis Montag anhalten wird. Örtlich können dennoch weiterhin vereinzelte Gewitter auftreten.
Im Laufe des Freitags klettern die Temperaturen vor allem im Westen und Südwesten auf hochsommerliche 30 bis 38 Grad. Auch in den übrigen Landesteilen werden schwülheiße 30 bis 35 Grad erwartet.
Im äußersten Norden und an den Küsten bleibt es hingegen etwas kühler.
Dort sorgt ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlichen bis südwestlichen Richtungen für Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad.
Im Südwesten Deutschlands könnte die 40-Grad-Marke geknackt werden
Am Samstag zeigt sich das Wetter im Nordosten zunächst wolkig, zudem ziehen dort vereinzelt Gewitter auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 14 und 22 Grad.
Am Sonntag lassen die Unwetter auch im Norden nach und werden durch wenige Wolken sowie viel Sonne ersetzt. Die Temperaturen liegen dort weiterhin zwischen 24 und 29 Grad.
Auch im Rest des Landes ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Gleichzeitig bleibt es schwül bei Höchstwerten von bis zu 39 Grad.
Die größte Hitze erwartet der DWD im Südwesten. Dort könnte am Sonntag sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden. In der Nacht zum Montag wird es hingegen etwas kühler, zudem lassen Schauer und Gewitter nach.
Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor den gesundheitlichen Risiken der anhaltenden Hitze. Es wird appelliert: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."
Titelfoto: Montage: Martin Schutt/dpa, Wetter Online