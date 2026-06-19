Bis 35 Grad: Hitzewelle bringt Unwetter nach Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Trotz heißer Sommertage muss sich Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende auf Unwetter einstellen.

Die Hitzewelle bringt Unwetter nach Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst heiter bis wolkig. Bei Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad kann es jedoch lokal Schauer und Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen geben.

Auch in der Nacht zum Samstag können einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen werden.

Am Samstag bleibt es ebenfalls zunächst heiter bis wolkig, bei Werten zwischen 32 und 35 Grad. Im Laufe des Tages ziehen lokale Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über das Bundesland. Örtlich muss man mit Unwetter rechnen.

In der Nacht zum Sonntag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. Anfangs sind örtlich Schauer und Gewitter möglich, bevor sich die Niederschläge verziehen.