Hitze-Wochenende mit Gewittern in Berlin und Brandenburg

Berlin - Berlin und Brandenburg steht ein sehr heißes Sommerwochenende bevor. Es werden aber auch Gewitter erwartet.

Am Wochenende steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf mehr als 30 Grad. © Patrick Pleul/dpa

Am Freitag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf können lokal Schauer und Gewitter aufkommen, die mit Starkregen und stürmischen Böen einhergehen. Örtlich sind laut DWD auch Unwetter nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen steigen auf heiße 31 bis örtlich 35 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bewölkt. Schauer oder Gewitter treten nur noch vereinzelt auf. Die Temperaturen gehen auf 20 bis 18 Grad zurück, bei schwachem Südwind.

Am Samstag nimmt die Quellbewölkung weiter zu, gleichzeitig steigt die Gewitterneigung. Dabei können Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten, lokal auch Unwetter. Die Höchstwerte erreichen 32 bis 34 Grad. Abseits der Gewitter weht schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich die Lage etwas. Es bleibt wechselnd bewölkt, die Gewittergefahr lässt nach. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 16 Grad.