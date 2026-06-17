So heiß wird es in Hessen: Wetterdienst warnt vor Hitze-Unwettern!
Frankfurt am Main - Jetzt kommt die Hitzewelle in Frankfurt und ganz Hessen an. Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils unwetterartigen Gewittern!
Am Mittwoch hält sich die Hitze noch in Grenzen. Die Höchstwerte erreichen in Nordhessen bis 24 Grad, einzig an der südhessischen Bergstraße können die 30 Grad geknackt werden. Nach einem wolkigen bis stark bewölkten Tagesbeginn kann es vor allem im Süden längere heitere Abschnitte geben, während es im Norden zeitweise regnet.
In der folgenden Nacht bleibt es dann aber überall niederschlagsfrei bei zumeist nur noch geringer Bewölkung. Dabei kühlt es auf 17 bis 12 Grad ab.
Am Donnerstag klettern die Quecksilbersäulen der Thermometer dann bereits auf 29 bis 35 Grad. Es ist vielfach heiter bis sonnig mit einigen Quellwolken. Über dem Bergland kann es laut DWD einzelne Schauer oder Gewitter geben. Dann bringt der ansonsten schwache Wind aus West bis Südwest einige stürmische Böen mit.
Die Nacht zum Freitag ist gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 20 und 15 Grad.
Ab Freitag Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich
Heiter bis wolkig beginnt der Freitag, es wird heiß und schwül mit Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Für den Nachmittag und den Abend warnt der DWD vor möglichen unwetterartigen Hitze-Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.
In der Nacht lassen die Gewitter nach, klingen aber nicht ganz ab. Mit Tiefstwerten zwischen 21 und 17 Grad ist wieder örtlich mit einer tropischen Nacht zu rechnen.
Der Samstag startet heiter bis wolkig, im Tagesverlauf nimmt die Quellbewölkung zu und am Nachmittag kann es Schauer und heftige Gewitter geben, die erneut unwetterartig ausfallen. Mit 31 bis sogar 36 Grad bleibt es schwül-heiß bei einem schwachen bis mäßigen Wind, der im Laufe des Tages von Südwest auf Nordwest bis Nord dreht.
In der Nacht zum Sonntag ist es dann niederschlagsfrei und es lockert zunehmend auf, wobei es in Nordhessen auch örtlich neblig-trüb werden kann. Es kühlt auf 20 bis 16 Grad ab.
Titelfoto: Biukld-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de