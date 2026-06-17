So heiß wird es in Hessen: Wetterdienst warnt vor Hitze-Unwettern!

Frankfurt am Main - Jetzt kommt die Hitzewelle in Frankfurt und ganz Hessen an. Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils unwetterartigen Gewittern!

Für die nächsten Tage kündigt sich schwül-heißes Wetter in ganz Hessen an. © Biukld-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Am Mittwoch hält sich die Hitze noch in Grenzen. Die Höchstwerte erreichen in Nordhessen bis 24 Grad, einzig an der südhessischen Bergstraße können die 30 Grad geknackt werden. Nach einem wolkigen bis stark bewölkten Tagesbeginn kann es vor allem im Süden längere heitere Abschnitte geben, während es im Norden zeitweise regnet.

In der folgenden Nacht bleibt es dann aber überall niederschlagsfrei bei zumeist nur noch geringer Bewölkung. Dabei kühlt es auf 17 bis 12 Grad ab.

Am Donnerstag klettern die Quecksilbersäulen der Thermometer dann bereits auf 29 bis 35 Grad. Es ist vielfach heiter bis sonnig mit einigen Quellwolken. Über dem Bergland kann es laut DWD einzelne Schauer oder Gewitter geben. Dann bringt der ansonsten schwache Wind aus West bis Südwest einige stürmische Böen mit.

Die Nacht zum Freitag ist gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 20 und 15 Grad.