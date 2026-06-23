Die 40-Grad-Marke rückt näher: Hitze hat Bayern im Griff

München - Die Hitzewelle hat Bayern fest im Griff - und in der zweiten Wochenhälfte soll es mit den Temperaturen noch einmal weiter bergauf gehen.

Richtig heiß: Die Wetterexperten rechnen damit, dass in Bayern noch in dieser Woche die 40-Grad-Marke erreicht werden könnte. (Symbolbild) © 123RF/maxbelchenko777

Am Dienstag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sonnig und heiß mit bis zu 35 Grad am Untermain.

Wie in den vergangenen Tagen steigt das Schauer- und Gewitterrisiko im Süden des Freistaats am Nachmittag an, vor allem in den Bergen.

Dazu soll es lokal Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit geben. Im Norden soll die Gewitterneigung etwas nachlassen.

Sonnig und immer heißer geht es dann weiter: Am Mittwoch werden 30 Grad im Bayerwald und 35 Grad an der Donau erwartet, am unteren Main bis zu 38 Grad.

Am Donnerstag geht es im Süden laut DWD rauf auf 32 bis 38 Grad, im Norden kommt dann mit 33 bis 39 Grad sogar die 40er-Marke in Reichweite.

Die Waldbrandgefahr steigt angesichts der längeren Trockenheit weiter an. Ab Donnerstag ist die Gefahr quasi in ganz Bayern hoch - das entspricht Stufe 4 von 5. Am Freitag soll vereinzelt die höchste Gefahrenstufe erreicht werden.