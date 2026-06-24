Hitzewelle legt noch einen drauf: bis zu 40 Grad erwartet

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Neben sengender Hitze warnen Meteorologen vor Gewittern, Starkregen und Hagel – vor allem in den Alpen, im Bayerwald und ab Donnerstag auch in Franken.

Von Ulf Vogler

München - In Bayern arbeitet sich die Hitzewelle langsam weiter auf die 40-Grad-Marke zu.

Von Nord- bis Südbayern klettert das Quecksilber deutlich spürbar an die 40-Grad-Markierung. (Symbolbild)
Von Nord- bis Südbayern klettert das Quecksilber deutlich spürbar an die 40-Grad-Markierung. (Symbolbild)  © 123rf/alexzabusik

Es bleibt auch die nächsten Tage in vielen Regionen dabei, dass die Thermometer zuverlässig zumindest die 30 Grad überschreiten. 

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, muss heute allerdings erneut gelegentlich mit Gewittern und vereinzelt Starkregen, Hagel und stürmischen Böen gerechnet werden.

Besonders in den Alpen und im Bayerwald. Am Donnerstag soll es laut DWD trocken bleiben.

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Die Temperaturen steigen im Süden des Freistaats weiterhin leicht an. Am Donnerstag und Freitag seien Spitzenwerte von 39 Grad drin.

In Nordbayern soll es noch einmal wärmer werden – am Freitag könne es am Untermain örtlich auch 40 Grad geben, berichten die Meteorologen.

Titelfoto: Montage: 123rf/alexzabusik + WetterOnline

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