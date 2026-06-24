Rekordhitze: Temperaturen in NRW schießen Richtung 40-Grad-Marke
Von Ina Welter
Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen weiterhin auf Temperaturen deutlich über 30 Grad einstellen.
Am Mittwoch werden Höchstwerte zwischen 34 Grad im Osten und 38 Grad im Westen erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Damit nähern sich die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen einem Hitzerekord für Juni.
Nach Angaben der Meteorologen des DWD wurde der bisherige Rekord am 18. Juni 2002 in Herten gemessen und liegt bei 38,3 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 24 und 18 Grad.
Der Donnerstag wird sonnig und weiterhin sehr heiß bei Temperaturen zwischen 33 und 38 Grad. Am heißesten wird es im Rheinland.
In den Nächten keine Abkühlung in Sicht
Die Nacht zum Freitag bringt wenig Abkühlung: In den Innenstädten sinken die Temperaturen nach Angaben des DWD lediglich auf 25 Grad, im Nordosten auf 17 Grad.
Der Freitag startet zunächst mit wenigen Wolken und viel Sonne. Nachmittags und abends sind vor allem in der Westhälfte vereinzelte Hitzegewitter möglich.
Es kann auch zu Unwettern kommen, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 34 bis 39 Grad, entlang des Rheins sogar bis auf 40 Grad.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa