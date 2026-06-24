Rekordhitze: Temperaturen in NRW schießen Richtung 40-Grad-Marke

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen weiterhin auf Temperaturen deutlich über 30 Grad einstellen.

Die Menschen in NRW und Köln müssen sich auf extreme Hitze einstellen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Mittwoch werden Höchstwerte zwischen 34 Grad im Osten und 38 Grad im Westen erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Damit nähern sich die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen einem Hitzerekord für Juni.

Nach Angaben der Meteorologen des DWD wurde der bisherige Rekord am 18. Juni 2002 in Herten gemessen und liegt bei 38,3 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 24 und 18 Grad.

Der Donnerstag wird sonnig und weiterhin sehr heiß bei Temperaturen zwischen 33 und 38 Grad. Am heißesten wird es im Rheinland.