Hochwasser in Bayern: Meldestufe 2 überschritten

München - Tauwetter kombiniert mit Regen - das kann gefährlich werden. Insbesondere im Norden Bayerns wird vor Hochwasser gewarnt.

Die Zenn ist bei Veitsbronn weit über ihr Flussbett getreten und hat Felder überflutet. © NEWS5 / David Oßwald

An mehreren Pegeln in Franken, beispielsweise am Weißen Main und an der Itz, war am Morgen laut Hochwassernachrichtendienst die Meldestufe 2 von 4 erreicht.

Das bedeutet, dass Wiesen und Äcker überflutet sind und es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf überspülten Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen kann.

Im Landkreis Bamberg und Coburg gilt die Warnstufe 3, hier wird vor Überschwemmung in bebauten Gebieten gewarnt, so der Hochwasserwarndienst.

Das Tauwetter mit milden Temperaturen sowie Regen soll bis Freitag anhalten.