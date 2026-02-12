Hochwasser in Bayern: Meldestufe 2 überschritten
Von Ute Wessels und Friederike Hauer
München - Tauwetter kombiniert mit Regen - das kann gefährlich werden. Insbesondere im Norden Bayerns wird vor Hochwasser gewarnt.
An mehreren Pegeln in Franken, beispielsweise am Weißen Main und an der Itz, war am Morgen laut Hochwassernachrichtendienst die Meldestufe 2 von 4 erreicht.
Das bedeutet, dass Wiesen und Äcker überflutet sind und es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf überspülten Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen kann.
Im Landkreis Bamberg und Coburg gilt die Warnstufe 3, hier wird vor Überschwemmung in bebauten Gebieten gewarnt, so der Hochwasserwarndienst.
Das Tauwetter mit milden Temperaturen sowie Regen soll bis Freitag anhalten.
Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, muss in den Mittelgebirgen mit Niederschlag von etwa 40 Litern je Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden gerechnet werden. Im Allgäu können bei Dauerregen sogar bis zu 60 Liter pro Quadratmeter fallen.
