Erst Dauerregen, dann Eiseskälte in Deutschland: Der Winter ist noch nicht vorbei

Deutschland - Wer dachte, dass mit den frühlingshaften Temperaturen der Winter weiter fernbleibt, muss bitter enttäuscht werden: Das Faschingswochenende wird nicht nur nass und ungemütlich, sondern auch noch bitterkalt!

Ab Samstag muss sich Deutschland wieder auf winterliche Temperaturen einstellen. © Oliver von Riegen/dpa

Tief "Ulrike" bringt am Donnerstag zwar noch stellenweise milde Luft mit sich, aber auch sehr viel Schauer. Laut dem Deutschen Wetterdienst regnet es nicht nur kräftig, sondern auch andauernd.

Während im Süden mit Sturmböen gerechnet werden muss, wird es im Norden schon wieder winterlicher: Im nördlichen Schleswig-Holstein und im Nordosten könnten einige Zentimeter Neuschnee fallen, so DWD-Meteorologe Oliver Reuter. Nachts kann es glatt auf den Straßen werden.

Die Temperaturen schwanken innerhalb Deutschlands stark: In Flensburg wird es mit einem Grad knackig kalt, am Neckar mit 13 Grad fast frühlingshaft.

Das ändert sich am Freitag, denn es dringt zunehmende kältere Luft nach Deutschland. In der Mitte und im Südwesten regnet es. In tiefen Lagen kann der Regen in Schnee übergehen.

Nachts dagegen sinken die Werte bis auf minus fünf bis minus zehn Grad.