Erst Dauerregen, dann Schnee: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein Tief bei den Britischen Inseln sorgt zunächst für mildes, aber auch nasses Wetter in Frankfurt und Hessen : Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seiner Vorhersage von Dauerregen!

Bis Freitagfrüh drohen in dem Bundesland "wiederholte und teils auch länger anhaltende Regenfälle", wobei im Süden von Hessen sowie am Vogelsberg 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden niedergehen können.

Der Mittwoch werde bei maximal 8 Grad im Nordosten und bis zu 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet ein insgesamt bedeckter und regnerischer Tag. "In einzelnen Staulagen Dauerregen", ergänzte ein Sprecher.

Dazu soll ein mäßiger Wind aus Südwest wehen, der in den hessischen Bergen aber auch zu einzelnen starken Böen anschwellen könne.

Auch der Donnerstag soll "stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch" verlaufen. Die Höchstwerte schwanken erneut zwischen 8 und 12 Grad.

Der Freitag soll zwar ebenfalls von starker Bewölkung geprägt werden, doch es falle voraussichtlich nur noch "gebietsweise Regen".

Die Temperaturen sollen maximal 6 Grad im Norden sowie um 11 Grad im Süden von Hessen erreichen.