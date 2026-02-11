Erst Dauerregen, dann Schnee: Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Ein Tief bei den Britischen Inseln sorgt zunächst für mildes, aber auch nasses Wetter in Frankfurt und Hessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seiner Vorhersage von Dauerregen!
Bis Freitagfrüh drohen in dem Bundesland "wiederholte und teils auch länger anhaltende Regenfälle", wobei im Süden von Hessen sowie am Vogelsberg 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden niedergehen können.
Der Mittwoch werde bei maximal 8 Grad im Nordosten und bis zu 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet ein insgesamt bedeckter und regnerischer Tag. "In einzelnen Staulagen Dauerregen", ergänzte ein Sprecher.
Dazu soll ein mäßiger Wind aus Südwest wehen, der in den hessischen Bergen aber auch zu einzelnen starken Böen anschwellen könne.
Auch der Donnerstag soll "stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch" verlaufen. Die Höchstwerte schwanken erneut zwischen 8 und 12 Grad.
Der Freitag soll zwar ebenfalls von starker Bewölkung geprägt werden, doch es falle voraussichtlich nur noch "gebietsweise Regen".
Die Temperaturen sollen maximal 6 Grad im Norden sowie um 11 Grad im Süden von Hessen erreichen.
Wetterwechsel am Samstag in Hessen: Es wird deutlich kälter
Am Samstag wird dann ein Wetterwechsel in Darmstadt, Frankfurt und Kassel erwartet: Mit maximal 0 bis 2 Grad (im Süden bis 5 Grad) wird es deutlich kälter.
Am Morgen sei sogar "örtlich etwas Schneefall möglich". Davon abgesehen erwartet die Meteorologen am Samstag tagsüber aber keine weiteren Niederschläge in Hessen.
Auch die Nächte werden zunächst regnerisch: Sowohl in der Nacht zu Donnerstag als auch in der Nacht zu Freitag müsse mit Niederschlägen gerechnet werden. Die Temperaturen fallen auf 8 bis 4 beziehungsweise 6 bis 2 Grad.
In der Nacht zu Samstag soll der vor allem im Süden fallende Regen vermehrt in Schnee übergehen. Die Tiefstwerte sinken auf um 0 Grad in Südhessen und bis -3 Grad im Norden.
In der Nacht zu Sonntag soll nur am Beginn und auch nur gebietsweise leichter Schneeregen oder Schnee fallen. Mit einem Temperaturrückgang auf -4 bis -8 Grad steht aber im gesamten Bundesland erneut eine Frost-Nacht an.
Titelfoto: Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de