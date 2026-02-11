Regen und milde Temperaturen: In Bayern droht Überschwemmungsgefahr

München - Nach dem Schnee der letzten Wochen kommt nun das Tauwetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es heute in ganz Bayern regnen.

Es wird bereits vor Hochwasser gewarnt: Das Tauwetter könnte in manchen Regionen Bayerns zu Problemen führen. © Pia Bayer/dpa

Morgens könne es vereinzelt noch glatt sein. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad, der Himmel bleibt überwiegend bedeckt.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hatte aufgrund des Tauwetters vor Hochwasser gewarnt, besonders im Norden Bayerns.

In den Landkreisen Bamberg, Forchheim, Erlangen-Höchstadt und Ansbach könne es demnach zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen.

Am Morgen waren bei den zuständigen Polizeipräsidien allerdings noch keine Überschwemmungen gemeldet.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD wechselhaft. Es soll bis zu 13 Grad warm werden. Auch am Freitag soll es immer wieder regnen. In einigen Gebieten könnte allerdings recht viel Regen fallen.