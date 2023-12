Hochwasser und Regen ohne Ende: Unwetter-Warnung für mehrere Regionen

Offenbach - Schneefälle und eisige Kälte haben das Weihnachtsfest vielerorts in Deutschland eingeläutet. Doch darauf folgten Tauwetter und Dauerregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt deshalb auch weiterhin vor Unwetter in mehreren Regionen.

Auch Dresden ist vom Hochwasser betroffen, nachdem die Elbe über die Ufer getreten ist. © Ove Landgraf

Besonders betroffen sind die westlichen Mittelgebirge - vom Bergischen Land bis ins Weserbergland - sowie der Oberharz. Dort seien nach wie vor hohe Mengen Regen zu erwarten, teilte der DWD am Montagvormittag mit. Zudem taut es im Erzgebirge weiterhin stark.

Die Unwetterwarnung gilt deshalb für Teile von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen.

An Bächen und Flüssen besteht Hochwassergefahr. Etwa in Dresden ist die Lage bereits dramatisch. Dort stieg der Pegel der Elbe am Montag auf mehr als fünf Meter.

Darüber hinaus kann es mancherorts zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen, und stürmische Böen, auf den Bergen auch Sturm- und schwere Sturmböen, machen den ersten Weihnachtstag - auch an den Küsten - zunächst ungemütlich. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg sind vereinzelt orkanartige Böen möglich.

Später soll es vorübergehend ruhiger werden.