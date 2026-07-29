Hohe Waldbrandgefahr in Bayern – Hitzewelle wird heftiger

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommenden Tage eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr für weite Teile Bayerns gemeldet.

Das Waldbrandrisiko in Bayern pendelt in Bayern noch bis Samstag zwischen mittel und hoch. © Daniel Karmann/dpa

Mehr als zehn Messstationen zeigen für Donnerstag die höchste Gefahrenstufe.

Die Landesregierungen von Niederbayern und der Oberpfalz haben bereits Beobachtungsflüge angeordnet.

Auch am heutigen Mittwoch sowie am Freitag und am Samstag besteht laut DWD-Daten ein mittleres bis hohes Waldbrandrisiko im Freistaat.

Um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen, sollen in Niederbayern von Mittwoch bis Freitag Luftbeobachtungen durchgeführt werden.

In der Oberpfalz soll sogar bis Montag geflogen werden. Um das Risiko für Brände zu minimieren, rufen die Landesregierungen dazu auf, in Waldgebieten und deren Umgebung keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.