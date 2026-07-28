Nächste Hitzewelle rollt an: Wieder bis zu 38 Grad in Berlin und Brandenburg

Berlin - Zur Wochenmitte kehrt die Hitze nach Berlin und Brandenburg zurück. Besonders am Donnerstag wird es wieder brütend heiß.

Am Donnerstag dürften die Berliner Straßen bei großer Hitze wieder flimmern. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Ende Juni schwitzte die Hauptstadtregion schon einmal bei fast 40 Grad Celsius - jetzt rollt die nächste Hitzewelle heran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Dienstag gestaltet sich bei 23 bis 26 Grad noch recht erträglich. Im Tagesverlauf kann die Sonne durch starke Bewölkung phasenweise sogar ganz "verschwinden".

Die Regenwahrscheinlichkeit ist dabei jedoch sehr gering. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturwerte auf 15 bis 10 Grad.

Tagsüber klettert die Anzeige auf dem Thermometer dann stetig auf bis zu 33 Grad. Bei schwachem Wind herrscht laut DWD besonders im Westen von Brandenburg eine starke Wärmebelastung. Nachts werden Temperaturtiefstwerte von 20 bis 15 Grad erreicht.

Am Donnerstag knallen die Temperaturwerte dann so richtig rauf. Das Maximum soll demnach bei 36 bis 38 Grad erreicht werden. Nach viel Sonnenschein steigt zum Nachmittag hin das Schauer- und Gewitterrisiko. Auch in der Nacht sind bei Temperaturen zwischen 22 und 17 Grad Schauer und Gewitter möglich.