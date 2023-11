Immer wieder Regen, dann verbreitet Nachtfrost: Das Hessen-Wetter bis zum Wochenende

Das unbeständige Wetter in Hessen hält auch in den kommenden Tagen an. In der Nacht zum Samstag ist dann verbreitet mit Nachtfrost zu rechnen.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) unbeständig. Dabei wird es zum Wochenende zunächst merklich kühler.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter herbstlich und unbeständig, so wie hier an der Bergstraße. © Sascha Lotz/dpa So erreichen die Höchstwerte am heutigen Mittwoch noch 9 bis 13 Grad. Bei wechselnder bis starker Bewölkung gibt es örtliche Schauer, auch kurze Gewitter sind möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, bei Schauern kann es in den Hochlagen auch zu starken Böen kommen. In der Nacht zum Donnerstag lassen die Niederschläge langsam nach und es bleibt bei 7 bis 4 Grad weitgehend niederschlagsfrei. Am Tag zeigt sich der Himmel erneut wolkig bis stark bewölkt, bis zum Abend gibt es aber nur noch vereinzelte Schauer. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 11 Grad an. Neuer Regen zieht in der folgenden Nacht von Westen her auf, der gebietsweise auch kräftig ausfallen kann und sich in den Berglagen mit Schnee vermischt. Vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Tiefstwerte liegen nur noch bei 4 bis 1 Grad - in den Hochlagen bei 0 Grad. Der Wind dreht auf Nord und im Laufe der Nacht gibt es örtlich starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Samstag kühlt es in Hessen auf 2 bis -2 Grad ab