In Bayern kehrt der Sommer zurück: Temperaturen bis 32 Grad erwartet

München - Ausflügler können sich im Freistaat in den nächsten Tagen auf Sommerwetter freuen - und es wird bis Samstag von Tag zu Tag heißer. Am Sonntag bringen dann aber Schauer und Gewitter wieder Abkühlung.

Raus aus der Bude: Ab Freitag wird es wieder richtig sommerlich – bei Temperaturen bis zu 32 Grad. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Freitag zeigt sich zur Einstimmung ins Wochenende von seiner schönsten Seite: viel Sonnenschein, am Vormittag und Mittag nur lockere Quellwolken, später oft wolkenlos.

Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Bayerwald und bis zu 28 Grad entlang der Donau von Neu-Ulm bis Kelheim sowie in Unterfranken am Main.

In den Bergen werden auf 2000 Metern bis zu 15 Grad erreicht, auf der Zugspitze bis zu 5 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag ziehen lediglich ein paar hohe Wolken durch. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 8 Grad zurück.

Auch der Samstag bringt zunächst reichlich Sonnenschein. Im Laufe des Abends ziehen von Südwesten her aber immer mehr Wolken auf. Im Süden Bayerns steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen oder erste Gewitter - zunächst vor allem an den Alpen.