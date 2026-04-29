In keinem Bundesland war es im April so kalt wie in Sachsen!

Leipzig - Der April ist in Sachsen im Vergleich der Bundesländer eher kühl ausgefallen.

Der April war in Leipzig und ganz Sachsen vergleichsweise kühl. © Jan Woitas/dpa

Der Freistaat sei mit einem Temperaturmittel von 7,8 Grad das kühlste Bundesland gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer ersten Auswertung seiner Messdaten mit.

Dieser Wert liegt 0,5 Grad über dem langjährigen Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 (8,3 Grad).

"Insbesondere die kalten Nächte verhinderten ein höheres Temperaturmittel", bilanzierten die Meteorologen. An fünf bis zehn, im Erzgebirge an bis zu 15 Tagen habe es Nachtfrost gegeben.

Beim Regen ist dem Wetterdienst zufolge etwas mehr als die Hälfte dessen gefallen, was in Vergleichsjahren gemessen worden ist. Demnach fielen im April 30 Liter pro Quadratmeter – statt 57 Liter im langjährigen Mittel.