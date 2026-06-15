Grauer Wochenstart, sonniges Finale? So entwickelt sich das Wetter in NRW

Köln - Wer in Köln und Nordrhein-Westfalen auf Sommerwetter hofft, der braucht noch etwas Geduld. Ab Mitte der Woche lichten sich die Wolken langsam.

Mit Regenschirm statt Sonnenbrille: Zum Start in die neue Woche müssen sich die Menschen in Köln immer wieder auf Wolken und einzelne Regenschauer einstellen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Montag zeigt sich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, dazu sind vereinzelt Schauer möglich. Die Temperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei angenehmen 17 bis 21 Grad.

Am Dienstag bleibt der Himmel oft grau und es regnet zeitweise. Dafür wird es aber deutlich wärmer: In NRW sind 21 bis 26 Grad drin.

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig. Es ziehen immer wieder Wolken durch, örtlich kann Regen fallen.

Gleichzeitig klettern die Temperaturen aber weiter nach oben. Bis zu 28 Grad sind dann möglich.