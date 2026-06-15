Grauer Wochenstart, sonniges Finale? So entwickelt sich das Wetter in NRW
Köln - Wer in Köln und Nordrhein-Westfalen auf Sommerwetter hofft, der braucht noch etwas Geduld. Ab Mitte der Woche lichten sich die Wolken langsam.
Der Montag zeigt sich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, dazu sind vereinzelt Schauer möglich. Die Temperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei angenehmen 17 bis 21 Grad.
Am Dienstag bleibt der Himmel oft grau und es regnet zeitweise. Dafür wird es aber deutlich wärmer: In NRW sind 21 bis 26 Grad drin.
Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig. Es ziehen immer wieder Wolken durch, örtlich kann Regen fallen.
Gleichzeitig klettern die Temperaturen aber weiter nach oben. Bis zu 28 Grad sind dann möglich.
In der Nacht zu Donnerstag lösen sich die Wolken dann auf und es bleibt trocken. Damit dürfte es gegen Ende der Woche deutlich freundlicher und sonniger werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa