Sonntag bringt Sonne, Wolken, Wind und Regen

München - Der Sonntag bringt den Menschen im Freistaat durchwachsenes Frühlingswetter : zum Teil Sonne, aber auch Wolken, Regen und Wind.

Sonnige Aussichten unter den dunklen Wolken: In Bayern hat das Wetter am Sonntag zwei Gesichter. © Uwe Anspach/dpa

Vor allem an den Alpen könne es zu Schauern und am Nachmittag auch zu vereinzelten Gewittern kommen, meldet der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad im Bayerischen Wald und bis zu 25 Grad am Bodensee.

In den Bergen auf 2000 Metern Höhe soll das Thermometer bis auf 10 Grad steigen, auf der Zugspitze liegen die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt bei etwa 2 Grad.

Dazu weht ein mäßiger, in Böen auch starker Wind. In den Kammlagen sind auch stürmische Böen oder sogar Sturmböen möglich.