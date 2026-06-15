Erst Gewitter mit Starkregen, dann wird es so richtig heiß in Hessen!

Frankfurt am Main/Hessen - Die Woche in Hessen beginnt wechselhaft und vor allem am Dienstag sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) teils stärkere Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Danach wird es heiß.

Vor allem am Dienstag kann es örtlich Gewitter, teils auch mit Hagel und Starkregen geben. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Am Montag bleibt es bei Höchstwerten zwischen 18 Grad im Norden und 24 Grad im Süden wechselnd bewölkt mit vor allem im Norden gelegentlichen Regen. Dabei geht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

Die folgende Nacht beginnt mit geringer Bewölkung und niederschlagsfrei, in der zweiten Nachthälfte verdichten sich die Wolken und von Westen her und es kann örtlich Regen geben, teils auch mit stärkeren Schauern. Gewitter mit Windböen können dabei laut DWD nicht ausgeschlossen werden. Es kühlt auf 11 bis 6 Grad ab.

Der Dienstag beginnt mit starker Bewölkung und zeitweise Regen. Im Laufe des Tages sind dann auch gebietsweise Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und starken Böen möglich. Die Thermometer zeigen 22 bis 28 Grad an.

In der Nacht zum Mittwoch kann es zunächst noch vereinzelte letzte Schauer oder Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad geben, dann bleibt es niederschlagsfrei.