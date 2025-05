Jetzt kracht's! Gewitter mit Hagel in Bayern erwartet

München - Nach einem gewittrigen Start zeigt sich das Wetter in Bayern in der kommenden Woche wechselhaft.

Das Wetter zeigt sich in Bayern mal sonnig, mal bewölkt und regnerisch. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, wetteronline.de

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sonntag vor vereinzelten Gewittern mit Graupel und Hagel im Süden Bayerns. Während im Osten Regen fällt, scheint im Westen des Landes weiter die Sonne.

In den Alpen soll derweil oberhalb von 1500 Metern Neuschnee fallen.

Am Montag bleibt es bewölkt, aber trocken. Bei Temperaturen um 17 bis 22 Grad weht auffrischender Wind aus Norden. Am Untermain werden sogar 24 Grad erwartet.

Der Dienstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. In Schwaben und an den Alpen sollte man einen Regenschirm einstecken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad, am wärmsten wird es erneut in Mainfranken.