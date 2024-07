15.07.2024 11:21 Jetzt kracht's wieder: Heftige Unwetter in Bayern erwartet

Am Alpenrand in Bayern drohen erneut Starkregen und Hagel. Von Westen her könnten Gewitter in der Nacht aber auch weitere Regionen treffen.

Von Friederike Hauer

München - In Bayern werden erneut schwere Gewitter erwartet. Teils drohen Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auf hohe Temperaturen folgen Gewitter in Bayern. Zum Alpenrand hin kann es besonders ungemütlich werden. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de Hochsommerlich ist der Freistaat am Montag in die Woche gestartet. Bei 27 Grad im Allgäu und 32 Grad in Mainfranken zeigt sich zunächst überall die Sonne. Gegen Abend steigt dann das Gewitterrisiko am Alpenrand. Örtlich können dort bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Riesen-Hagelkörner herunterkommen. Dazu toben Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde. In der Nacht zu Dienstag breiten sich die Gewitter von Westen her auf weitere Regionen aus. Der Wind frischt auf, teils sind Sturmböen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde möglich. Am Dienstag hält sich der Regen, Richtung Unterfranken bleibt es trocken. Im Tagesverlauf breitet sich der Sonnenschein dann wieder übers Land aus - nur im Süden muss weiter mit Gewittern gerechnet werden.

Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de