20.06.2025 07:50 2.268 Jetzt wird's heiß! Hochdruckgebiet zieht über Sachsen, doch dann kommt der Bruch

Am Wochenende wird es in Sachsen heiß, denn die Temperaturen steigen an und erreichen am Sonntag überall bis zu 30 Grad.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Wochenende steht vor der Tür. Nach einer bereits warmen Woche ziehen die Temperaturen nochmal an und bringen die Sommerhitze zurück nach Sachsen. Alles in Kürze Wochenende bringt Sommerhitze zurück nach Sachsen

Hochdruckgebiet über Nordsee bringt vorübergehend kühlere Luft

Freitag: lockere Quellwolken, trocken, 22-25 Grad

Samstag: klarer Himmel, bis zu 15 Stunden Sonnenschein, 26-30 Grad

Sonntag: Temperaturen bis 33 Grad, dann Umbruch mit Wolken und Schauern Mehr anzeigen Die Temperaturen am Wochenende laden dazu ein ans Wasser zu fahren, wie hier am Cospudener See bei Leipzig. © Bildmontage: Elisa Schu/dpa; Screenshot/wetteronline.de Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gelangt am Rande eines Hochdruckgebietes über der Nordsee vorübergehend etwas kühlere Luft in die Region. Zum Wochenende erwärmt sich diese Luftmasse aber täglich mehr. Am Freitag ziehen einige lockere Quellwolken über den Freistaat, es bleibt aber trocken. Aus Nordwesten bis Norden weht ein schwacher Wind. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad, im Bergland 18 bis 22 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es klar mit schwachem Wind bei Tiefsttemperaturen von 12 bis 7 Grad. Wetter Deutschland Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen: Bald bis zu 35 Grad, aber auch Gewitter Der Samstag ist der längste Tag des Jahres und das nutzt vor allem die Sonne aus. Die Wolken vom Vortrag verziehen sich und bei klarem Himmel erwarten uns bis zu 15 Stunden Sonnenschein. Aus Nordosten weht ein schwacher Wind. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 30 Grad, im Bergland 21 bis 26 Grad. Egal ob entspannt am Wasser oder unterwegs in der Stadt: Das sonnige Wochenende lädt zum Verweilen im Freien ein. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Am Sonntag erreichen die Temperaturen überall bis zu 30 Grad Die Nacht zum Sonntag wird wolkenlos bei 15 bis 11 Grad. Am Sonntag kennen die Temperaturen dann nur noch die Richtung nach oben. Bei klarem Himmel und schwachem bis mäßigem Süd- bis Südwestwind, sind Höchsttemperaturen von 30 bis 33 Grad und 26 bis 30 Grad im Bergland möglich. In der Nacht zum Montag kommt dann aber der Umbruch. Die Experten vom Deutschen Wetterdienst rechnen mit Wolken und örtlichen Schauern und Gewittern.

Titelfoto: Bildmontage: Elisa Schu/dpa; Screenshot/wetteronline.de