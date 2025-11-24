Jetzt wird's rutschig! Erst Schnee, dann Glatteis auf Sachsens Straßen

Leipzig - Winter-Wonderland in Sachsen ? Na ja, fast. Es ist Ende November und große Teile des Freistaats sind von einer (sehr) dünnen Schneedecke überzogen. In der neuen Woche wird das Wetter zwar ein wenig milder, dafür steigt die Glätte-Gefahr.

Nicht nur in Leipzig hat es in der vergangenen Nacht geschneit. © LeipzigFireFighter

Auch im Flachland sind in der vergangenen Nacht die ersten Flocken vom Himmel gekommen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziehen die Schneefälle am Morgen auch aus Ostsachsen ab.

Aber Vorsicht: In einigen Teilen des Freistaats muss noch mit Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe gerechnet werden.

Im Laufe des Tages taut es vielerorts aber schon wieder und es lockert auf. Die Temperaturen klettern auf 2 bis 5 Grad, im Bergland auf -3 bis 1 Grad.

Auch in der kommenden Nacht drohen hier und da etwas Regen oder Schneeregen, die Glätte-Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis -1 Grad, in den Bergen bei bis -4 Grad. Hier kann es erneut etwas schneien.