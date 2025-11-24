Jetzt wird's rutschig! Erst Schnee, dann Glatteis auf Sachsens Straßen
Leipzig - Winter-Wonderland in Sachsen? Na ja, fast. Es ist Ende November und große Teile des Freistaats sind von einer (sehr) dünnen Schneedecke überzogen. In der neuen Woche wird das Wetter zwar ein wenig milder, dafür steigt die Glätte-Gefahr.
Auch im Flachland sind in der vergangenen Nacht die ersten Flocken vom Himmel gekommen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziehen die Schneefälle am Morgen auch aus Ostsachsen ab.
Aber Vorsicht: In einigen Teilen des Freistaats muss noch mit Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe gerechnet werden.
Im Laufe des Tages taut es vielerorts aber schon wieder und es lockert auf. Die Temperaturen klettern auf 2 bis 5 Grad, im Bergland auf -3 bis 1 Grad.
Auch in der kommenden Nacht drohen hier und da etwas Regen oder Schneeregen, die Glätte-Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis -1 Grad, in den Bergen bei bis -4 Grad. Hier kann es erneut etwas schneien.
Wetter in Sachsen: viele Wolken, Regen und Schnee
Eine dichte Wolkendecke hängt auch am Dienstag über Sachsen. Regen und Schneeregen, im oberen Bergland auch Schnee, könnten vor allem am Abend wieder für rutschige Straßen sorgen.
Das Quecksilber klettert tagsüber auf allerhöchstens 4 Grad. In der darauffolgenden Nacht wird es bei 0 bis -4 Grad überall frostig.
Am Mittwoch muss vor allem in den Bergen wieder mit mehr Neuschnee gerechnet werden, aber auch sonst können hier und da Flocken durch die Luft wirbeln, manchmal auch als Schneeregen.
Vor allem morgens und abends droht erneut Glätte. Die Temperaturen liegen am Tag bei 3 bis -1 Grad, in der Nacht sinken sie auf bis zu -5 Grad.
Neigt sich die Arbeitswoche am Donnerstag ganz langsam in Richtung Ende, bleibt es voraussichtlich erstmals niederschlagsfrei. Ab und zu lässt sich sogar mal die Sonne blicken. Das Thermometer zeigt höchstens 4 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de