Jetzt wird's ungemütlich in NRW: Sturm, Gewitter und Starkregen im Anmarsch

Köln - Nach einem bewölkten Mittwoch mit Werten zwischen 13 und 16 Grad wird es in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum Donnerstag zunehmend ungemütlich.

Am Donnerstag wird es in NRW stürmisch: Der DWD hat Sturmböen, vereinzelt sogar orkanartigen Böen bis 110 Kilometer pro Stunde angekündigt. © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lenkt ein Tief über der Nordsee feuchte Luft in die Region und sorgt für windiges und regnerisches Wetter im bevölkerungsreichsten Bundesland.

In der zweiten Nachthälfte frischt der Wind demnach deutlich auf, wobei vor allem in den Mittelgebirgen starke bis stürmische Böen drohen.

Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit verbreitetem Regen, einzelnen Gewittern und örtlich Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde, vereinzelt sogar mit schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen bis 110 Kilometer pro Stunde! Bei Letzterem gilt Unwettergefahr.

Die Höchsttemperaturen pendeln sich dabei zwischen 13 und 17 Grad ein, im Hochsauerland ist bereits bei deutlich frischeren 10 Grad Schluss.