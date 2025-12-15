Woche in Berlin und Brandenburg startet mild: Doch nachts wird's frostig

Berlin - Berlin und Brandenburg starten mit freundlichem Wetter in die neue Woche. Die Nächte werden allerdings frostig.

Die Nächte in Berlin und Brandenburg werden zum Start der neuen Woche frostig. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Nach einem grauen Morgen klart es am Montag in der Hauptstadtregion zunehmend auf und die Sonne lässt sich vielerorts blicken. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es dabei trocken und sehr mild für Mitte Dezember.

Am Vormittag hängen noch einige Wolken über der Uckermark, dem Barnim und dem Berliner Raum. Doch im Laufe des Tages setzt sich die Sonne durch und die Temperaturen steigen auf 5 bis 8 Grad. Dazu weht der Wind schwach aus Süd bis Südost.

In der Nacht zum Dienstag heißt es dann warm einpacken: Die Werte sinken auf 1 bis -2 Grad, stellenweise kann sich Reifglätte bilden. Gut möglich, dass Autofahrer hier und da am Morgen bereits kratzen müssen.

Auch der Dienstag beschert Berlin und Brandenburg einen heiteren bis leicht bewölkten Himmel. Regen ist den ganzen Tag über nicht in Sicht. Die Höchstwerte liegen erneut bei 4 bis 8 Grad, begleitet von leichtem Südostwind.