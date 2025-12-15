Nächte werden immer kälter: Sachsen startet mit Frost, aber milden Tagen in die Woche

Leipzig - Die Nächte werden immer kälter, doch tagsüber sind auch zum neuen Wochenstart milde Temperaturen angesagt.

Mit bis zu -3 Grad werden die Nächte immer frostiger. (Symbolbild) © Montage: Matthias Bein/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Am Montagmorgen dürften sich in Sachsen einige über vereiste Scheiben "freuen", doch die werden schon ein paar Stunden später wieder Geschichte sein.

Denn die Sonne kommt raus und bringt ordentlich Kraft mit. Bei 6 bis 9 (im Bergland und der Oberlausitz 3 bis 6) Grad bleibt es trocken, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Lediglich mit einem schwachen bis mäßigen Südwest- bis Südostwind und in Ostsachsen einem zeitweise mäßigen bis frischen Süd- bis Südostwind mit Windböen müsst Ihr rechnen.

Nachts gehen die Temperaturen auf bis zu -2 Grad zurück.

Der Dienstag ist heiter bis wolkig, wenn auch etwas kälter. Trotzdem bleiben wir bei Höchstwerten von 5 bis 7 (Erzgebirge und Oberlausitz 2 bis 5) Grad. Die Nacht wird bei bis zu -3 Grad noch etwas frostiger, bleibt aber weiterhin trocken.

Trocken bleibt es auch Mittwoch und Donnerstag. Im Tagesverlauf bilden sich jeweils Wolken am Himmel, trotzdem sind häufig heitere Abschnitte dabei.

In Richtung Wochenende wird es zudem jeden Tag etwas wärmer. Mittwoch können schon 8 (Bergland: 5) Grad drin sein und Donnerstag wird es gebietsweise mit 10 Grad sogar zweistellig.