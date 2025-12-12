Trübes Wochenende in Sachsen-Anhalt: Wolken und Nebel machen sich breit

Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt ungemütlich. Wolken und Nebel ziehen durch das Bundesland.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Wetter zum dritten Adventswochenende in Sachsen-Anhalt wird trüb und neblig. Die Sonne lässt sich dennoch blicken.

Zwischenzeitlich lässt sich die Sonne blicken. (Symbolbild)
Nach örtlichem Nebel am Morgen zeigt sich der Freitag bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad heiter und wolkig. In der Nacht zum Samstag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) teils klar und teils wolkig. Örtlich kann es erneut Nebel geben.

Der Samstag selbst startet ebenfalls neblig-trüb mit vielen Wolken. Bei Werten zwischen 7 und 10 Grad wird später vereinzelt Regen erwartet. Auch in der Nacht ziehen die Wolken nicht ab, nur der Regen verflüchtigt sich.

Am Sonntag kommt dann der Wechsel. Statt Regen kann sich das Bundesland über Sonnenschein und weniger Wolken freuen.

Es werden Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad erreicht. Wanderer müssen sich auf dem Brocken erneut auf Sturmböen einstellen.

In der Nacht zum Montag bleibt es teils wolkig, aber niederschlagsfrei. Es kühlt sich jedoch auf 4 bis 1 Grad ab. In Bodennähe kann es zudem Frost geben.

