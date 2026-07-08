Kaltfront über Bayern, dann folgen wieder über 30 Grad

München - Eine schwache Kaltfront bringt vorübergehend kühlere Temperaturen und viele Wolken nach Bayern .

Bis zur nächsten Hitzewelle dauert es noch etwas. In Bayern herrscht kurzzeitig erst einmal eine Kaltfront. © Peter Kneffel/dpa

Im Süden Oberbayerns könnte es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts auch häufiger Schauer geben, ansonsten soll es kaum regnen.

Die Höchstwerte im Norden des Freistaats liegen zwischen 21 und 27 Grad, in der Südhälfte sind ebenfalls maximal 27 Grad angesagt.

Im Süden wird es wohl generell etwas ungemütlicher als in Franken, da die Meteorologen auch mitunter böigen Wind erwarten.

Am Donnerstag soll es schon wieder deutlich wärmer werden, mit Werten von bis zu 30 Grad in Unterfranken westlich des Spessarts.