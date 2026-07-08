Wetter in Berlin und Brandenburg: Hurra, jetzt kehrt der Sommer zurück

Berlin - Mach's gut, graue Wolkendecke. Hallo Sommer. Die zuletzt eher verregneten Tage sind gezählt. In der Hauptstadtregion steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen Stück für Stück an. Am Wochenende kratzt Berlin und Brandenburg gar wieder an der 30-Grad-Marke.

Die Freibäder in Berlin dürften zum Wochenende hin wieder voller werden. © Carsten Koall/dpa

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter noch von seiner milden Seite. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden Höchstwerte zwischen 21 und 23 Grad erwartet. Dazu bleibt es überwiegend trocken, auch wenn zeitweise Wolken über den Himmel ziehen.

Ganz ruhig wird das Wetter aber nicht: Örtlich sind Windböen mit bis zu 55 km/h möglich. Abseits davon weht ein mäßiger Nordwestwind.

Auch am Donnerstag bleibt Regen voraussichtlich kein Thema. Die Temperaturen legen leicht zu und erreichen 23 bis 25 Grad. Zudem wird nur noch schwacher bis mäßiger Wind erwartet.

Richtig warm wird es dann zum Start ins Wochenende. Am Freitag klettern die Temperaturen bereits auf 26 bis 28 Grad. Gleichzeitig lockert die Bewölkung weiter auf – der DWD rechnet mit überwiegend heiterem und trockenem Wetter.