Kehren jetzt Frost und Glätte zurück? So mies wird der Wochenstart

Hamburg - Die Menschen in den nördlichen Regionen müssen sich zum Wochenstart auf unfreundliches Wetter einstellen.

Der Wochenstart im Norden wird regnerisch. © Bernd Wüstneck/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Montag meist stark bewölkt mit Regenschauern und einzelnen Gewittern, teils mit Graupel. Gegen Abend soll es etwas ruhiger werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. An der Nordsee muss mit teils stürmischen Böen gerechnet werden.

In der Nacht zum Dienstag lässt der Regen nach. Die Minimalwerte liegen in Hamburg und Schleswig-Holstein zwischen 5 und 2 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern wird es etwas kälter. Vereinzelt muss dort mit Frost und Glätte gerechnet werden. An der Küste weht ein frischer und böiger Wind.

Am Dienstag bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst dicht bewölkt und regnet vereinzelt. Am Nachmittag lockert es von Norden her auf. In Mecklenburg-Vorpommern muss weiterhin mit Gewittern und Windböen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. An der Nordsee wird weiterhin ein böiger Wind erwartet.