Keine Ruhe am Himmel: Dem Ländle drohen Gewitter und Starkregen

Stuttgart - Der August bleibt gewittrig! Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich auf weitere Unwetter und Starkregen einstellen.

Ein gewohntes Bild dieser Tage: Dunkle Wolken und Blitze lassen sich am Himmel über Baden-Württemberg blicken. (Symbolbild) © Alexander Wolf/onw-images.de/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Mittwoch mitteilte, soll sich am Himmel in Baden-Württemberg ab dem morgigen Donnerstagabend ein Unwetter zusammenbrauen.

Dabei soll insbesondere die Nordhälfte des Landes von Unwettern betroffen sein. Neben Starkregen könne auch Hagel auftreten.

Der Höhepunkt des Unwetters liege laut DWD in der ersten Nachthälfte.

Am morgigen Donnerstag sieht es dann zunächst freundlich aus mit viel Sonne. Im Laufe des Tages sollen jedoch neue Gewitter aufziehen - diesmal vor allem im Raum der Mittelgebirge mit Starkregen und Hagel.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad. In der Nacht auf Freitag beruhigt sich die Gewitterlage wieder.