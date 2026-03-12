T-Shirt, Pulli oder Regenjacke? So lautet die Wetter-Prognose für die nächsten Tage

Essen - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein Tag mit wechselhaftem Wetter .

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf sehr wechselhaftes Wetter einstellen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Zunächst ist es wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf später heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Temperaturen bis 15 Grad erwartet.

In der Nacht auf Freitag ziehen zunehmend Wolken auf. In den frühen Morgenstunden könne es im Nordwesten vereinzelt regnen. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen acht und fünf Grad, im Hochsauerland zwischen vier und ein Grad.

Am Freitag breitet sich von Nordwesten her schauerartiger Regen aus. Gegen Abend lasse dieser nach, hieß es. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von bis zu 13 Grad, im Bergland bleibt es bei sieben bis zehn Grad etwas kühler.

In der Nacht auf Samstag ist es weiterhin stark bewölkt. Im Südosten fällt erneut Regen, der im Bergland in Schnee übergehen kann.

Tiefstwerte liegen zwischen vier und zwei Grad, in Berg- und Gipfellagen wird es mit Temperaturen um den Gefrierpunkt frostig.