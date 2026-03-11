Überraschender Wetterwechsel in NRW: Was Euch jetzt erwartet

Köln - Wer in den nächsten Tagen in Köln und NRW unterwegs ist, sollte den Schirm griffbereit halten! Es wird wechselhaft, mit viel Regen und Wind.

Starker Wind und Regen ziehen ab Mittwoch über NRW. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Ab Mittwoch ist es morgens noch wolkig, zwischendurch zeigt sich mal die Sonne, aber schon ab dem Mittag zieht Regen auf, der sich über viele Regionen ausbreitet, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Dazu frischt der Wind immer wieder stark auf, vor allem aus Südwest. In höheren Lagen kann es richtig stürmisch werden. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 12 bis 14 Grad, in den Bergen etwas kühler.

In der Nacht zum Donnerstag lässt der Regen nach und der Himmel klart teilweise auf. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 5 Grad, in manchen Berglagen kann es sogar leicht unter null gehen.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel abwechselnd mal sonnig, mal wolkig, Regen bleibt größtenteils aus. Mit 12 bis 15 Grad wird es wieder etwas wärmer, der Wind aus Südwest ist mäßig, kann aber zwischendurch stärker auffrischen.