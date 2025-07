Krachender Start ins Wochenende: Gewitter kommen auf Teile Sachsens zu

Wieder keine guten Nachrichten für Freunde der Sonne am Samstag: Nach einem bewölkten und teils verregneten Start, sind dann in den Bergen örtlich auch wieder Blitz und Donner angesagt. Im Norden des Bundeslands bestehe den ganzen Tag über das niedrigste Risiko auf Tropfen vom Himmel. Dazu seien maximal 22 bis 24 Grad und 17 bis 21 Grad im Bergland drin.

Die Wolken wollen sich offenbar auch am Sonntag nicht so richtig verziehen, im Laufe des Tages gesellen sich laut Wetterexperten lokal auch wieder Schauer und am Abend im Westen Gewitter dazu. Die Temperaturen bleiben demnach mit Höchstwerten um die 24 Grad und um die 18 Grad in den Bergen ähnlich.

Bleibt also nur zu hoffen, dass sich die Sonne in der kommenden Woche wieder etwas häufiger blicken lässt.