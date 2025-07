Tiefdruck-Einfluss: So wird das Wetter in Frankfurt und Hessen

Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag: Frankfurt und Hessen liegen weiterhin unter Tiefdruck-Einfluss, es wird ein regnerisches Wochenende!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Feuchte und mäßig warme Luft unter Tiefdruck-Einfluss bestimmt das Wetter in Frankfurt und Hessen am Freitag sowie am Wochenende, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Folge sind Schauer und Gewitter - wie schon in den vorangegangenen Tagen.

Alles in Kürze Tiefdruck-Einfluss bringt Schauer und Gewitter nach Hessen

Freitag: Wechselnde Bewölkung und Starkregen möglich

Samstag: Teilweise Auflockerung, aber noch Schauer im Süden

Sonntag: Starke Bewölkung und Regen in Darmstadt und Frankfurt

Insbesondere am Sonntag muss in Hessen mit einem erhöhten Niederschlagsrisiko gerechnet werden, wie auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) vorhersagt. © Montage: 123RF//flynt, Screenshot/wetteronline.de Der Freitag wird wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf kommt es gebietsweise zu Schauern und einzelnen Gewitter, die eventuell auch Starkregen mit sich bringen können, lautet die Vorhersage der Meteorologen für Hessen. Dazu werden Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad und ein meist schwacher Wind aus Nordwest erwartet. Bei Gewittern sind zudem starke Böen möglich. Am Samstag sollen die Wolken dann vorübergehend auflockern und der Tag soll größtenteils niederschlagsfrei bleiben. Im Süden des Bundeslandes und insbesondere in der Südosthälfte müssen die Menschen aber weiterhin mit Schauern und einzelnen Gewittern rechnen. Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad in der Spitze. Wetter Deutschland (Stark-)Regen und Gewitter in Berlin und Brandenburg: Besserung in Sicht? Wetter Deutschland Unwetter verläuft glimpflich: Viel Regen ohne größere Vorkommnisse Am Sonntag soll über Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel dann wieder mehr und mehr starke Bewölkung aufziehen. "Gebietsweise schauerartiger Regen, einzelne Gewitter möglich", ergänzte ein Sprecher. Mit 21 bis 24 Grad in der Spitze soll es etwas kühler als am Samstag werden.