Wann wirds mal wieder Sommer im Ländle? Weiter Gewitter und Starkregen

Stuttgart - Friesennerz, Regenschirm und Gummistiefel sind weiter angesagt - Shorts und Flipflops auch in den kommenden Tagen out.

Alles in Kürze

Der Sommer lässt dieses Jahr lange auf sich warten, denn statt Sonne ist weiterhin Regen angesagt. (Symbolbild) © 123RF/graf_montekristo

Für Outdoor-Aktivitäten sollten sich die Menschen in Baden-Württemberg wetterfest wappnen.

Starkregen und ab dem Vormittag auch Gewitter prägen am Freitag und am Wochenende das Wettergeschehen. 25 Liter, lokal bis 40 Liter und ganz vereinzelt sogar 60 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für alle drei Tage voraus.

Dazu kann es Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter geben.

Keine guten Wochenendaussichten für Großveranstaltungen wie etwa den Christopher Street Day oder das Iron-Maiden-Konzert in Stuttgart.

Wo genau wann der Starkregen niederprasselt, sei bei dieser labilen Wetterlage von Tief "Karlheinz" nicht vorherzusagen: Da müssen die Meteorologen passen. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter nachlassen.

Dafür kann es dann nebelig werden.