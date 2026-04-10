Mal Regen, mal Sonne: Echtes Aprilwetter am Wochenende in Sachsen!

Leipzig - Das Wochenende hält echtes Aprilwetter für die Menschen in Sachsen bereit.

Am Wochenende regnet es oft, ab und zu zeigt sich aber auch die Sonne. © Annette Riedl/dpa

Der Freitag beginnt mit Regen, in höheren Lagen kann sogar die ein oder andere Schneeflocke fallen. Im Tagesverlauf zieht der Niederschlag dann langsam ab, wobei es vor allem in Ostsachsen und im Bergland noch bis in die Nachmittagsstunden nass bleiben soll, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Es ist mit Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad zu rechnen. In der Nacht ziehen sich die Wolken dann allmählich zurück.

Mit dementsprechend sonnigem und trockenem Wetter kommt der Samstag um die Ecke und lässt das Thermometer auf bis zu 17 Grad klettern. Wer am Wochenende also etwas an der frischen Luft unternehmen will, sollte die Zeit nutzen.

Bereits am Sonntag wendet sich das Blatt nämlich schon wieder: Bei milden 12 bis 15 Grad ziehen immer mehr Wolken auf, gefolgt von dem ein oder anderen Regenschauer.