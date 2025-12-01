Mild, trocken, aber frostig: So starten Berlin und Brandenburg in den Dezember

Berlin - Zum Beginn des Dezembers präsentiert sich das Wetter in Berlin und Brandenburg überwiegend stabil und trocken bei milden Temperaturen.

Der Start in die neue Woche bringt gemischtes Wetter: Mal Sonne, mal Wolken. © Annette Riedl/dpa

Am Montag zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite. Es bleibt meist heiter bis wolkig. Regen? Fehlanzeige! Die Temperaturen klettern auf angenehme vier bis sieben Grad, dazu weht ein schwacher Südwind.

In der Nacht wird es ruhiger: Wolken ziehen vorüber, in Berlin und südlich davon klart es stellenweise auf. Doch Vorsicht: Es besteht Frostgefahr! Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad.

Der Dienstag bringt gemischtes Wetter: Mal Sonne, mal Wolken. Regen ist jedoch nicht in Sicht. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es klarer, vor allem im Südosten. Frost gibt es nur leicht. Die Temperaturen fallen auf ein bis minus zwei Grad.