Steigende Temperaturen, Regen und Wind: Zieht der erste Herbststurm über Sachsen?

Leipzig - Nach einem kühleren, aber teilweise auch goldenen Herbstwochenende führt ein Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln mildere und feuchtere Luft nach Sachsen . Die Temperaturen klettern wieder leicht nach oben, dafür wird es im Verlauf der Woche stürmisch.

Die Temperaturen klettern in dieser Woche wieder nach oben. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa; Screenshot/wetteronline.de

In den frühen Morgenstunden des Montags ist im Osten des Freistaats laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch leichter Frost möglich. Die Höchstwerte erreichen tagsüber dann aber 12 bis 16 Grad, im Bergland 7 bis 12 Grad.

Dabei ziehen viele teils dichte Wolken über den Himmel. In der Westhälfte kann es am Nachmittag und Abend regnen. Es weht schwacher bis mäßiger Südostwind. Im Bergland und in Ostsachsen frischt der Wind stärker auf mit Windböen zwischen 50 und 60 km/h.

In der Nacht zu Dienstag ist die Sicht auf den Sternenhimmel von dichten Wolken bedeckt, die gebietsweise leichte Regenschauer mit sich bringen. Im Bergland und in der Oberlausitz bleibt es stürmisch. Im Rest des Landes weht schwacher bis mäßiger Wind. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad, bzw. 6 bis 2 Grad in den Bergen.

Am Dienstag lockert die dichte Wolkendecke vom Vortag immer wieder auf und die Sonne kommt durch. Das macht sich auch auf dem Thermometer bemerkbar, denn die Höchstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad (8 bis 14 Grad im Bergland).

Allerdings frischt der Wind im ganzen Freistaat auf. Im Bergland und in Ostsachsen kommt es weiter zu stärkeren Windböen aus Südost bis Süd, auf dem Fichtelberg wird es noch stürmischer.