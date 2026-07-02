Nach 30 Grad kommt die Abkühlung: Das erwartet Bayern bis zum Wochenende

München - Keine übermäßige Hitze, aber auch kein Dauerregen erwartet die Menschen am Donnerstag in Bayern .

Das Wetter in Bayern bleibt angenehm warm. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Von Franken bis in die Alpen soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Höchsttemperaturen zwischen 30 und 24 Grad geben. Am Himmel zeigen sich Sonne und Wolken, teils weht ein frischer Wind.

Gegen Abend soll es dann insbesondere in Nordost-Bayern zunehmend Regen geben und verbreitet in der Nacht Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad.

Der Freitag startet dann an den Alpen laut DWD-Vorhersage mit Wolken, ansonsten soll es den Tag über Sonne und etwas kühlere Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad geben.

In der Nacht zum Samstag halten sich an den Alpen zunächst noch viele Wolken, dort bleibt es aber bereits trocken. Im übrigen Freistaat lockert der Himmel zunehmend auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.