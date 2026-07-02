Nach 30 Grad kommt die Abkühlung: Das erwartet Bayern bis zum Wochenende
Von Ute Wessels, Paulina Sternsdorf
München - Keine übermäßige Hitze, aber auch kein Dauerregen erwartet die Menschen am Donnerstag in Bayern.
Von Franken bis in die Alpen soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Höchsttemperaturen zwischen 30 und 24 Grad geben. Am Himmel zeigen sich Sonne und Wolken, teils weht ein frischer Wind.
Gegen Abend soll es dann insbesondere in Nordost-Bayern zunehmend Regen geben und verbreitet in der Nacht Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad.
Der Freitag startet dann an den Alpen laut DWD-Vorhersage mit Wolken, ansonsten soll es den Tag über Sonne und etwas kühlere Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad geben.
In der Nacht zum Samstag halten sich an den Alpen zunächst noch viele Wolken, dort bleibt es aber bereits trocken. Im übrigen Freistaat lockert der Himmel zunehmend auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.
Wetter in Bayern am Samstag
Der Samstag zeigt sich anschließend von seiner freundlichen Seite: Neben lockeren Quellwolken und einzelnen Wolkenfeldern scheint vielerorts die Sonne.
Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad. In 2000 Metern werden rund 13 Grad, auf 3000 Metern etwa 4 Grad erreicht. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus West bis Nordwest.
In der Nacht zum Sonntag wechseln sich lockere Wolken und klare Abschnitte ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 10 Grad, in einigen Tälern der Alpen und des Bayerischen Waldes kann es bis auf 8 Grad abkühlen.
Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de