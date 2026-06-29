Unwetter mit Starkregen und Sturmböen am Montag: So geht es laut Wetterdienst danach weiter

Frankfurt am Main - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Hessen vor allem am Montag vor Unwettern. Diese können stürmische Böen, Hagel und teils extrem heftigen Starkregen mit bis zu 50 l/qm innerhalb kurzer Zeit mit sich bringen.

In den pink gekennzeichneten Gebieten ist die Regenmenge laut DWD-Vorhersage am höchsten. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Zudem kann es auch länger anhaltend regnen. Die Höchstwerte liegen nach der Hitze der vergangenen Tage nur noch bei 25 bis 29 Grad, in den Hochlagen bei 21 Grad.

Im Verlauf des Tages klingt der Regen von Nordwesten her ab. In der Nacht zum Dienstag ist es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Zudem kühlt es auf 19 bis 14 Grad ab, mit niedrigeren Werten im Norden.

Der Dienstag zeigt sich dann heiter bis wolkig und zumeist niederschlagsfrei bei 29 bis 32 Grad - im Bergland bis 25 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch können dann bei wechselnder Bewölkung erneut Schauer und Gewitter aufziehen. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 15 Grad.