Experten schlagen Alarm: Hitzewelle fordert mehr Todesopfer in NRW

Düsseldorf - Die Extremtemperaturen der vergangenen Wochen haben nach Einschätzungen verschiedener Experten zu mehr Todesfällen auch in Nordrhein-Westfalen geführt.

Durch anhaltende Hitzewelle gehen Experten von mehr Todesfällen aus. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

"Sowas habe ich noch nicht erlebt", sagt der medizinische Geschäftsführer der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens.

Wie viele Menschen tatsächlich an den Folgen der Hitze sterben, lasse sich jedoch nur schwer feststellen. Auch Alexander Lechleuthner, ärztlicher Leiter des Kölner Rettungsdienstes, erklärt: "Dass die hohen Temperaturen Einfluss nehmen, ist unstrittig - aber in welchem Umfang ist oft unklar".

Gerade bei älteren oder bereits erkrankten Menschen sei ein direkter Zusammenhang häufig nicht eindeutig nachweisbar.

Mit Blick auf den Klimawandel warnt Janssens: "Wir haben mit hoher Sicherheit mehr hitzeassoziierte Todesfälle als Verkehrstote."