Warm anziehen, Köln! Das Wetter in den nächsten Tagen wird ungemütlich

Köln - Laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es in Köln und Umgebung in der neuen Woche grau, nass und teilweise auch glatt.

Schnee, Glätte und Eis: Die nächsten Tage in Köln und NRW werden ungemütlich. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Der Montag startet mit leichtem Frost und rutschigen Straßen. Zudem wird es schmuddelig: Aus Nordwesten ziehen immer wieder Schauer herein, in höheren Lagen mischt sich sogar Schnee darunter.

Die Temperaturen schwanken von 5 bis 8 Grad, im Bergland wird es bei 1 bis 4 Grad noch kühler. In der Nacht wird es dann wieder frischer, an einigen Ecken kann sich Nebel bilden.

Am Dienstag ändert sich am Grundgefühl wenig: viele Wolken, immer wieder leichter Regen und im Bergland Schnee. Die Temperaturen bleiben niedrig, bei rund 4 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch gibt es trübe Aussichten, vor allem im Süden des Landes regnet oder schneit es leicht.

Glätte bleibt ein Thema, also vorsichtig fahren!