Warm anziehen, Köln! Das Wetter in den nächsten Tagen wird ungemütlich
Köln - Laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es in Köln und Umgebung in der neuen Woche grau, nass und teilweise auch glatt.
Der Montag startet mit leichtem Frost und rutschigen Straßen. Zudem wird es schmuddelig: Aus Nordwesten ziehen immer wieder Schauer herein, in höheren Lagen mischt sich sogar Schnee darunter.
Die Temperaturen schwanken von 5 bis 8 Grad, im Bergland wird es bei 1 bis 4 Grad noch kühler. In der Nacht wird es dann wieder frischer, an einigen Ecken kann sich Nebel bilden.
Am Dienstag ändert sich am Grundgefühl wenig: viele Wolken, immer wieder leichter Regen und im Bergland Schnee. Die Temperaturen bleiben niedrig, bei rund 4 bis 6 Grad.
In der Nacht zu Mittwoch gibt es trübe Aussichten, vor allem im Süden des Landes regnet oder schneit es leicht.
Glätte bleibt ein Thema, also vorsichtig fahren!
Wochenmitte milder, doch der Winter kommt zurück
Am Mittwoch gibt es endlich einen kleinen Lichtblick: Zwar bleibt es erstmal bewölkt, aber im Tagesverlauf reißt die Wolkendecke hin und wieder etwas auf.
Zudem soll es trocken bleiben, bei Höchstwerten zwischen 2 und 6 Grad, im Bergland um die 1 Grad.
Die Nacht wird wieder kalt, örtlich auch rutschig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -3 Grad.
Am Donnerstag bleibt es dicht bewölkt, aber größtenteils trocken. Die Temperaturen klettern leicht auf 4 bis 7 Grad.
Ab der Nacht zum Freitag wird es dann wieder eisig: Aus Nordwesten zieht Regen herein, in höheren Lagen kommt Schnee dazu. Glätte inklusive.
Titelfoto: Silas Stein/dpa